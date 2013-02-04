Atina 'kıta sahanlığı'nı askıya aldı

Yunanistan hükümeti, Türkiye’nin ve bölgedeki diğer komşu ülkelerin tepkisini dikkate alarak, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge konusundaki planlarını askıya aldı.



Selim Sayarı'nın ntvmsnbc'deki haberine göre, Rum kesiminin en yüksek tirajlı gazetesi Fileleftheros’un haberine göre, Yunanistan hükümeti gerek kıta sahanlığı, gerekse münhasır ekonomik bölge konusunda ülke sınırlarının ilanına ilişkin hazırlık yapıyordu.

Ancak Atina yönetimi, Türkiye’den ve bölgedeki komşularından gelebilecek tepkileri dikkate alarak bu ilanı dondurdu.

Münhasır Ekonomik Bölge’yle ilgili planların yürürlüğe konulması halinde meydana gelebilecek tepkileri ve olası yanlış anlamaları detaylı biçimde masaya yatıran Yunan hükümeti, bu konulardaki tavrını belirlemek için daha uygun bir ortamın beklenmesine karar verdi.

Türkiye, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’de tek yanlı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgeye karşı çıkıyor. Ankara, Kıbrıs etrafındaki doğal gaz ve petrol yataklarında uluslararası hukuka dayanarak Türklerin de hakkı bulunduğunu belirtiyor. Bu çerçevede Türk tarafı, adanın güneyindeki 12. Parselde doğalgaz ve petrol araştırmaları yürütüyor.



Türkiye de doğal gaz arıyor



Türkiye son olarak Norveç’ten satın alınan dünyanın en ileri teknolojisine sahip sismik araştırma gemisini Kıbrıs’ın güneyindeki petrol alanlarına göndermeye hazırlanıyor. Türkiye bu bölgede daha önce de donanmanın eşlik ettiği Piri Reis gemisiyle sismik araştırmalar yapmıştı.