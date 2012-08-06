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Dünya

Atina Kıbrıs için İsrail'den yardım istedi

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki görüşmenin ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ile İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ortak basın toplantısı düzenledi

06 Ağustos 2012 20:34

 

Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas, Kıbrıs sorununun çözümünde İsrail'in yardım ve desteğini beklediklerini söyledi.
 
İsrail Cumhurbaşkanı olarak Yunanistan'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Şimon Peres, Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas tarafından Atina'da devlet töreni ile karşılandı.
 
Peres'e ulusal sorunlar hakkında da bilgi verdiğini belirten Papulyas, "Kıbrıs konusunun çözümünün geniş olarak bölgede istikrara katkı yapabileceğine vurgu yaptım. İsrail'in yardım ve desteğini bekliyoruz" dedi.
 
İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres de, basın toplantısında Kıbrıs'la ilgili açıklamalarda bulundu. Güney Kıbrıs Rum kesiminin AB üyesi olan ilk Akdeniz adası olduğunu ve AB başkanlığını üstlendiğini hatırlatan Peres, "Bütün adaların siyasi ve ekonomik konularda işbirliği içerisinde olmasını istiyoruz, böylece İsrail-Kıbrıs ve Yunanistan üçlüsünden dostlar olarak memnuniyet duyarız. Siyasi, ekonomik ve bilimsel alanlarda işbirliği yapabiliriz" ifadesini kullandı.
 
 

'İran terörün tabanıdır'

 
 
Konuşmasında İran'ı teröre destek vermekle suçlayan İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, "İran bugün terörün tabanıdır. Bu yüzden biz İran yönetimini terörizmin temeli olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.
 

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