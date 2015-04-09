Atina IMF’ye taksidi ödedi



Atina Haber Ajansı'nın Yunan Maliye Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, hükümet Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan kredi borcu taksidinin ödenmesi talimatı verdi. Yunan yetkili, talimatın ardından paranın IMF'ye transfer edildiğini açıkladı.

Ödeme, Atina’nın AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu temsilcileriyle yeni yardım koşulları konusunda çetin müzakereler yürüttüğü bir döneme denk geldi.

Yunanistan, toplam 240 milyar euroyu bulması öngörülen kurtarma programından 7 milyar 200 milyon euroluk ödeme bekliyor ancak bunun için alacaklıların Atina'nın reform planına yeşil ışık yakması gerekiyor.

Yunan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, hafta başında Washington'da Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde ile yaptığı görüşme sonrası ülkesinin kreditörlerle uzlaşılan koşullara uyacağını ve borç taksidini 9 Nisan'da ödeyeceklerini açıklamıştı.