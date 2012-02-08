-Atina ile AB arasında ''Tel örgü'' tartışması ATİNA (A.A) - 07.02.2012 - Yunanistan Kamu Düzeni Bakanı Hristos Papuçis, Avrupa Birliğinin, yasadışı göçle mücadelede ''İki yüzlü ve iki dilli bir tavır içinde olduğunu'' iddia etti. Papuçis, Avrupa Komisyonunun, Yunanistan'ın kaçak göçü engellemek için Türkiye sınırına Meriç (Evros) bölgesinde tel örgü inşasına para vermeyeceği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Hristos Papuçis, yazılı açıklamasında, ''Avrupa'nın bir yandan Dublin II anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesini kabul etmeyip, Yunanistan'ı, sınırların korunması konusunda baskı yaparak cezalandırmakla tehdit ettiğini, diğer yandan ise bu konuda önlem alınıp çalışma başlatıldığında mesafe koyup küfrettiğini'' öne sürdü. ''Avrupa, artık yasadışı göçle mücadelede iki yüzlülüğe ve iki dilliliğe bir son vermeli'' ifadesini kullanan Papuçis, ''AB'nin Dış Sınırlar Fonu Kuralları'nın, Yunanistan'ın Türkiye ile olan kara sınırlarına set oluşturma çalışmalarının finanse edilmesini öngördüğünü'' savunarak, ''Avrupa Komisyonunun kendi yetki sınırları içinde hareket ederek AB'nin yasal düzenine saygılı olması daha iyi olacaktır'' dedi. Yunanistan, yaklaşık 3.5 milyon Avroya mal olması beklenen dört metre yüksekliğindeki tel örgünün yapımına dün başlamıştı. Çalışmaların ağustos sonu ya da eylül başında tamamlanmasının planlandığı bildirilmişti. Avrupa Komisyonu ise Yunanistan'ın, kaçak göçü engellemek için Türkiye sınırına inşa etmeyi planladığı tel örgünün finansmanını, gereksiz olduğu düşüncesiyle karşılamama kararı aldığını duyurmuştu. -Bölge halkı da tel örgüye tepkili- Diğer yandan, Atina'nın, Yunanistan'ın kaçak göçü engellemek için Türkiye sınırına Evros bölgesinde tel örgü inşa etme kararı bölge halkının da tepkisini çekti. Evros'ta, Orestiada (Kumçiftliği) bölgesinde oluşturulan Sınır Gözetim Operasyon Merkezi'nin açılışı için bölgeyi ziyaret eden Papuçis, yöre halkının protesto gösterileriyle karşılandı. Papuçis'in ziyareti sırasında bölgede yoğun güvenlik önlemleri alan polisin tel örgünün inşa edildiği alana yaklaşmalarına izin vermediği yöre sakinleri, Türk-Yunan sınırına inşa edilecek tel örgüye karşı olduklarını belirterek, bunun ''insanlık dışı set'' olduğunu belirttiler. Tel örgünün yasadışı göç sorununa çözüm getirmeyeceğini vurgulayan bölge sakinleri, ''Böylesine anlamsız bir çalışma, Evros sakinlerinin haysiyetini derinden yaralayarak tüm bölgeyi damgalamaktadır'' dedi.