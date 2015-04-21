Atina için bu hafta dananın kuyruğu kopuyor mu?



Yunanistan’ın yeni dönem kredi borcu ödemeleri 1 Mayıs’ta başlıyor. Ülkenin Uluslararası Para Fonu’na (IMF) 200 milyon euro ödemesi gerekiyor. Haziran ayı ortalarına kadar IMF'ye yapacağı ödemelerin toplamı 2,5 milyar euroyu buluyor. Bunlar da IMF'nin kurtarma paketleri çerçevesinde Yunanistan’a verdiği kredi borçları.

IMF ‘kurallara dayanan bir enstitüdür'

Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde, geçen hafta yaptığı bir açıklamada IMF’nin ‘kurallara dayanan bir enstitü’ olduğunun altını çizdi ve bu kurallar izin vermediği için de Yunanistan’a borç ertelemesi yapamayacaklarını ima etti. Ekonomi uzmanları, "Aynı gerekçelerle Avrupa Merkez Bankası’nın da kredi derecelendirmesinde düşüş kaydeden Yunanistan devlet tahvillerini güvence olarak kabul etmemesi gerekirdi" şeklinde konuşuyorlar. Ancak o dönem istisnai bir izinle bu kurallar devre dışı bırakılmıştı. Yunanistan’da şubat ayında Aleksis Tsipras liderliğindeki hükümetin işbaşına gelmesi sonrasında Avrupa Merkez Bankası bu istisnai izni kaldırmış ve ülke için önemli bir finans kaynağını kesmişti.

Yunanistan şimdi kendisine vaat edilen 7 milyar 200 milyon euro hacmindeki yardımların bir an önce verilmesini ümit ediyor. Ancak kreditörler Tsipras hükümetinin reform çabalarını yetersiz bulduğu için para yardımı yapmaya yanaşmıyor.

Euro Bölgesi tasarruf programlarında ısrarlı

Euro Bölgesi 20 Şubat’ta yardım programını haziran ayına kadar uzatma konusunda görüş birliğine varmıştı. O dönemde bu uzlaşma başarı olarak yansıtılmış, ancak belirginlik sağlanamamıştı. Yunanlar bu uzlaşmayı ‘yeni çerçeve anlaşması’ olarak gördüklerini Almanya Başbakanı Angela Merkel’e bildirmişlerdi. Diğer Euro Bölgesi ülkeleri ise bu uzlaşma çerçevesinde kendilerini tasarruf politikalarını devam ettirme yükümlülüğünde görmüşlerdi. Ancak Yunan hükümeti tam da bunu reddediyor ve seçmenin sosyal olmayan, ekonomik açıdan verim getirmeyen bu şartların kaldırılması için yeni Yunan hükümetine oy verdiğini ileri sürüyor. Yunan hükümetinin sunduğu diğer seçenekler ise Euro Grubu tarafından yetersiz olduğu gerekçesiyle reddediliyor.

Maliye bakanları Riga’da buluşuyor

Euro ülkelerinin maliye bakanları 24 Nisan Cuma günü Letonya’nın başkenti Riga’da yeniden bir araya gelerek Yunanistan'ın durumunu konuşacaklar. Ancak Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, 'bu konuda yeni bir gelişme olmadığını' vurguladı.

Siyasi gözlemciler Yunanistan hükümetinin büyük bir olasılıkla kreditörlerin tasarruf ve reform şartlarına boyun eğmek zorunda kalacağı görüşünü savunuyorlar.