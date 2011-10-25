-Atina hükümeti ve bankacılar karşı karşıya ATİNA (A.A) - 25.10.2011 - Yunanistan'ın borcuna ''sürdürülebilir çözüm'' bulma çabaları çerçevesinde Yunanistan'ın borçlarının büyük oranda ''saç tıraşına'' tabi olması olasılığı Atina hükümeti ile Yunan bankacıları karşı karşıya getirdi. ''Saç tıraşı'' deyimi finans çevrelerinde ''mevcut borçların bir kısmının silinmesini' ifade etmek için kullanılıyor. Yunan bankalarının yöneticileri ve büyük hissedarları, Yunanistan'ın borçların yüzde 50 seviyesinde ''saç tıraşına'' tabi olması durumunda bankalardaki kontrollerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalarak, yardım için Avrupa Finansal İstikrar Fonu'na (EFSF) başvurmak zorunda kalacaklarını belirttiler. Yunan hükümeti yetkilileri ise ulusun çıkarının bankaların çıkarlarından önde geldiğini belirterek, bankacıların tavrına tepki gösterdiler. Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Evanelos Venizelos, Brüksel'deki gelişmelerle ilgili bankacılara bilgi verdiği telekonferansta, bankaların sermayelerinin arttırılmasının söz konusu olduğunu söyleyerek, ''Ulusun geleceği hiçbir bankanın hiçbir yönetim kuruluna bağlı olmayacak'' dedi. Hükümet yetkilileri Yunan basınına yaptıkları açıklamalarda, bankaların sermaye artırımının Haziran 2012'ye kadar tamamlanmış olması gerektiğini belirttiler. Bankacılar ise sermaye artırımı için EFSF'ye başvurmanın bankaların AB, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından denetim altına alınması anlamına geldiğini savunuyor.