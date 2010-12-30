Atina güne bombayla uyandı

T24

Vergi dairesinde bomba ihbarı

Yunan basın-yayın organları, Ambelokipus semti Riankur caddesindeki İdare mahkemesi önüne bırakılan motosiklette bulunan bombanın saat 08.15'te patladığını duyurdu.Patlama öncesinde kimliği belirlenemeyen kişilerin Elefterotipia gazetesi ile özel ALTER televizyonunu arayarak bomba ihbarında bulunması üzerine, polisin mahkeme binasını boşaltarak çevrede güvenlik önlemleri aldığı belirtilen haberlerde, saldırının can kaybına yol açmadığı kaydedildi.Bölgede başka bomba bulunma olasılığına karşı önlem alan polisin olay yerinde inceleme başlattığı belirtildi.Sabah saatlerinde İdare Mahkemesi önünde meydana gelen patlamada, mahkeme binası ile çevre binalarda büyük çapta maddi hasar oluştuğu bildirildi.Yunan televizyonları normal yayınlarını keserek verdikleri haberlerde, Luizi Riankur Caddesindeki şiddetli patlama sonucunda mahkeme binasının ön kısmında büyük hasar meydana geldiğini, caddeye park eden 4 otomobilin kullanılamaz durumda olduğunu ve çok sayıda aracın da zarar gördüğünü, çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü aktardı.Öte yandan, Kallithea'daki Atina Vergi Dairesine de bomba ihbarında bulunulduğu bildirildi.Yunan basın kuruluşları, kimliği belirsiz bir kişinin Elefterotipiya gazetesini arayarak bomba ihbarında bulunması üzerine, polisin, Thiseos Caddesindeki Vergi Dairesini boşaltarak çevrede güvenlik önlemleri aldığını duyurdu.Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ile bomba imha ekiplerinin, Vergi Dairesinin bulunduğu binada ve caddede köpeklerle bomba arama çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi.Bu arada, bombalı saldırı ile ilgili şüphelerin "Ateş Hücreleri" örgütü üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi.Haberlerde, bu örgütün, Pangrati semtindeki dört bombalı saldırıyı üstlendiği 25 Kasım tarihli bildirisinde, "yakalanan üyelerinin yargılanacağı 17 Ocak öncesinde, ülke içinde ve dışındaki terörist örgütlere adliye binalarına saldırı düzenlemeleri çağrısında bulunduğu" hatırlatıldı.