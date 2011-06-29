-ATİNA GÖZYAŞARTICI GAZ BULUTU ALTINDA ATİNA (A.A) - 29.06.2011 - Yunanistan'da meclisin onayladığı kemer sıkma önlemlerini protesto amacıyla gösteriler düzenleyenler ile polis arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yunan parlamentosunun bulunduğu Sindagma'da göstericiler polise saldırırken, güvenlik ekiplerinin kullandığı kimyasal gazlardan dolayı göz gözü görmüyor. Edinilen bilgilere göre, şu ana kadar yaklaşık 500 gösterici gözyaşartıcı gaz nedeniyle solunum sorunları yaşadı, çok sayıda gösterici ise gazdan bayıldı. Bu arada, kent merkezindeki bir otel, müşteri ve çalışanlarının sağlığı nedeniyle tahliye edildi. Sağlık Bakanlığı ile polis kaynakları, gösterilerde şu ana kadar 31 kişi ile 19 polis memurunun yaralandığını açıkladılar. Kendilerini iktidar karşıtı olarak adlandıran maskeli şahısların oluşturduğu grupların otel, dükkan, kafe, banka şubeleri, kadırım ve apartmanlarda yol açtıkları hasar ise kent merkezinin adeta bombalanmış gibi görünmesine neden oluyor. Maskeliler, ellerindeki balyozlarla vitrinleri, mermer kaldırımları, kepenkleri kırıyor, kafelerin şemsiyelerini ise söküyorlar. Kopan mermer parçalarıyla polisi taş yağmuruna tutan göstericileri güvenlik birimleri, yoğun gözyaşartıcı gaz ile dağıtmaya çalışıyor. Trafiğe saatlerdir kapalı olan kent merkezinde çöp konteynerlerini de ateşe veren gruplar, çevre dükkanlardan yağmaladıklarıyla asfaltta barikatlar kuruyorlar. Kent merkezindeki ara sokaklarda da polis ile göstericiler arasında kovalamaca yaşanıyor.