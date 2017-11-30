Atina DHKP-C’li zanlılarının bilgilerini açıkladı

Yunanistan polisi, çarşamba günü DHKP-C üyesi oldukları şüphesiyle tutuklanan dokuz Türk vatandaşının kimlik bilgileri ile fotoğraflarını yayınladı.

Polisin perşembe günü yayınladığı belgeler arasında sekizi erkek, biri kadın olan toplam dokuz tutuklunun gözaltına alındıklarında üstlerinden çıkan gerçek ve sahte kimlik ve seyahat belgeleriyle fotoğrafları bulunuyor.

Sahte kimlik ve seyahat belgelerinin Yunanistan, Fransa ve Avusturya devletlerine ait olduğu bildirildi.

Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak kabul edilen DHKP-C operasyonu kapsamında salı günü Atina'daki üç eve düzenlenen baskınla dokuz kişiyi gözaltına alınmışlardı.

Mahkeme, terör örgütü üyesi olmak, yasadışı olarak silah ve mühimmat bulundurmak, belgede sahtecilik ve kolluk kuvvetine direnmek suçlarından dokuz şüpheli için çarşamba günü tutuklama kararı vermişti.

Yunanistan'daki DHKP-C operasyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'ya 7-8 Aralık tarihlerinde yapacağı ziyaretten bir hafta önce geldi.

Erdoğan bu ziyareti ile son 65 yılda Atina'ya giden ilk Türk cumhurbaşkanı olacak.

dpa/DÇ/HS

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