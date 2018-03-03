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Atina Büyükelçisi Pyatt: ABD, iki Yunan askerinin tutuklanması konusuyla aktif olarak ilgileniyor

"Türkiye'nin NATO'nun sabit üyesi kalmaya devam etmesini görmek için Yunanistan'ın daha fazla nedenleri var"

03 Mart 2018 18:08

ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt Evros’ta Türk sınırlarına girdikleri için tutuklanan iki Yunan askeri hakkında konuştu. Delfon Ekonomi Forumu’nda konuşan Amerikalı Büyükelçi “ABD, iki Yunan askerinin tutuklanması konusuyla aktif olarak ilgileniyor” dedi.

“Yunanistan ile Türkiye arasında şu anda bir kazanın yaşanmasının olası en kötü senaryo olacağını” vurgulayan Pyatt “Atina ile Ankara arasında diyalog ve devamlı temas devam etmektedir” dedi.

Azınlıkça'da yer alan habere göre, Amerikalı diplomat NATO üyesi devlet olarak Türkiye’de istikrarın sağlanmasını arzuladığını dile getirerek “Bu aynı zamanda Yunanistan’ın da yararınadır. Türkiye’nin NATO’nun sabit üyesi kalmaya devam etmesini görmek için Yunanistan’ın daha fazla nedenleri var” ifadelerini kullandı.

FYRO Makedonya’nın ismiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasını arzuladıklarını belirten ABD’nin Atina Büyükelçisi “ABD nezdinde her iki hükümetin de müzakereleri çözüm için bir fırsat olarak gördüğü açık ve nettir. Bu çözüm de FYRO Makedonya’nın AB ve NATO üyeliğinin yolunu açacaktır” şeklinde konuştu.

Son olarak Yunanistan ile ilgili olarak Geoffrey Pyatt “Yunanistan ne kadar güçlü olursa, Yunan ekonomisi ne kadar sağlıklı olursa Yunanistan bölgede o kadar daha fazla istikrar direği olarak faaliyet gösterebilir” ifadelerini kullandı.

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