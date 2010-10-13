T24 LogoT24 Logo
Dünya

ATİNA BÜYÜKELÇİSİ GÖĞÜŞ'ÜN UYARILDIĞI İDDİASI ATİNA (A.A)

13 Ekim 2010 18:35

-ATİNA BÜYÜKELÇİSİ GÖĞÜŞ'ÜN UYARILDIĞI İDDİASI ATİNA (A.A) - 13.10.2010 -  Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Hasan Göğüş'ün, ''Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu'nun Kasım ayındaki yerel yönetim seçimlerine karıştığı'' gerekçesiyle Yunan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, uyarıda bulunulduğu iddia edildi. Atina'da yayımlanan ''To Vima'' gazetesinin haberinde, Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın, Atina Büyükelçisi Göğüş'le yapılan görüşmede, ''Bu bölgede gerginliğin, aşırı çevrelere yardımcı olduğunu'' vurguladığı ileri sürüldü. Gazete, ''Edinilen bilgilere göre, son zamanlarda Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu'nun azınlık mensuplarından oluşan seçim listelerine prim kazandırmak amacıyla Trakya'daki faaliyetini yoğunlaştırdığını'' yazdı. Öte yandan, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği yetkilileri, konuya ilişkin açıklama yapmadılar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24