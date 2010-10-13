-ATİNA BÜYÜKELÇİSİ GÖĞÜŞ'ÜN UYARILDIĞI İDDİASI ATİNA (A.A) - 13.10.2010 - Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Hasan Göğüş'ün, ''Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu'nun Kasım ayındaki yerel yönetim seçimlerine karıştığı'' gerekçesiyle Yunan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, uyarıda bulunulduğu iddia edildi. Atina'da yayımlanan ''To Vima'' gazetesinin haberinde, Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın, Atina Büyükelçisi Göğüş'le yapılan görüşmede, ''Bu bölgede gerginliğin, aşırı çevrelere yardımcı olduğunu'' vurguladığı ileri sürüldü. Gazete, ''Edinilen bilgilere göre, son zamanlarda Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu'nun azınlık mensuplarından oluşan seçim listelerine prim kazandırmak amacıyla Trakya'daki faaliyetini yoğunlaştırdığını'' yazdı. Öte yandan, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği yetkilileri, konuya ilişkin açıklama yapmadılar.