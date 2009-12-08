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Ekonomi

Atina Borsası'nda hızlı düşüş

Atina Borsası'nda hisse senetlerinde değer kaybı, Fitch'in Yunanistan'ın kredi notunu A-'den BBB+ seviyesine indirmesi sonrasında hızlandı.

08 Aralık 2009 02:00

T24 - Atina Borsası'nda hisse senetlerinde değer kaybı, Fitch'in Yunanistan'ın
kredi notunu A-'den BBB+ seviyesine indirmesi sonrasında hızlandı.

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Finanstrend.com'un haberine göre, Atina'da hisse senetleri, güne dün gelen S&P'nin Yunanistan'ın kredi notlarını negatif izlemeye aldığı haberinin etkisi ile düşüşle
başlamışlardı.

Fitch'in not indirimi öncesinde 2239-2240 puan seviyelerinde
tutunmaya çalışan Atina Genel Endeksi, 2198.20 puana kadar geriledi.
Borsa, düne göre yüzde 4.36 kayıp yaşadı.

Atina'da bankacılık hisselerinde değer kaybı dikkat çekiyor, FTSE
Atina Banka Endeksi yüzde 6.09 kayıpla 2728.72 puanda.
National Bank of Greece hisseleri yüzde 7.08 kayıpla 18.78 Avro
seviyesinde.

ıÜüUluslararası ajanslarda yer alan habere göre, Yunanistan Merkez
Bankası Başkanı George Provopoulos ve Maliye Bakanı George
Papaconstantinou'nun kısa bir süre içinde basına açıklama yapmaları
bekleniyor.

Borsası son 1.5 ayda sert gerileme gösteren Yunanistan'da bugün
Fitch'in ülkenin notunu BBB+'ya indirmesiyle yeni bir şok yaşandı.
Dün de S&P ülkenin not görünümünü negatif izlemeye almıştı.

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