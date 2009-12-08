Atina Borsası'nda hızlı düşüş

T24 -

Atina Borsası'nda hisse senetlerinde değer kaybı, Fitch'in Yunanistan'ınkredi notunu A-'den BBB+ seviyesine indirmesi sonrasında hızlandı.Finanstrend.com'un haberine göre, Atina'da hisse senetleri, güne dün gelen S&P'nin Yunanistan'ın kredi notlarını negatif izlemeye aldığı haberinin etkisi ile düşüşlebaşlamışlardı.Fitch'in not indirimi öncesinde 2239-2240 puan seviyelerindetutunmaya çalışan Atina Genel Endeksi, 2198.20 puana kadar geriledi.Borsa, düne göre yüzde 4.36 kayıp yaşadı.Atina'da bankacılık hisselerinde değer kaybı dikkat çekiyor, FTSEAtina Banka Endeksi yüzde 6.09 kayıpla 2728.72 puanda.National Bank of Greece hisseleri yüzde 7.08 kayıpla 18.78 Avroseviyesinde.

ıÜüUluslararası ajanslarda yer alan habere göre, Yunanistan Merkez

Bankası Başkanı George Provopoulos ve Maliye Bakanı George

Papaconstantinou'nun kısa bir süre içinde basına açıklama yapmaları

bekleniyor.



Borsası son 1.5 ayda sert gerileme gösteren Yunanistan'da bugün

Fitch'in ülkenin notunu BBB+'ya indirmesiyle yeni bir şok yaşandı.

Dün de S&P ülkenin not görünümünü negatif izlemeye almıştı.

