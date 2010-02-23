Atina Borsası işgal edildi!

T24 -

Yunan devlet televizyonu NET, sol ittifak partilerinin desteklediği Mücadeleci Sendikalar Birliği'nin (PAME) 300 kadar üyesinin, Atina Borsası çalışanlarının binaya girmelerine izin vermediklerini duyurdu.NET, grubun olay yerinden ayrılmamakta kararlı olduğunu, eylem nedeniyle kapalı kalan borsada hisse senetlerinin işlem görüp görmeyeceğinin henüz kesinlik kazanmadığını kaydetti.