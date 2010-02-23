T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Atina Borsası işgal edildi!

Yunanistan'da ekonomik krizden çıkmak amacıyla alınması kararlaştırılan önlemleri protesto eden grup, borsayı işgal etti.

23 Şubat 2010 02:00

T24 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da hükümetin ekonomik krizden çıkmak amacıyla almayı kararlaştırdığı önlemleri protesto eden bir grup, Atina Borsası'nı işgal etti.



Yunan devlet televizyonu NET, sol ittifak partilerinin desteklediği Mücadeleci Sendikalar Birliği'nin (PAME) 300 kadar üyesinin, Atina Borsası çalışanlarının binaya girmelerine izin vermediklerini duyurdu.

NET, grubun olay yerinden ayrılmamakta kararlı olduğunu, eylem nedeniyle kapalı kalan borsada hisse senetlerinin işlem görüp görmeyeceğinin henüz kesinlik kazanmadığını kaydetti.
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24