Atina bombacıları arıyor

T24 - Yunan polisi alarm durumuna geçirildi. İki günde 9 büyükelçiliğe parlayıcı-patlayıcı maddeli paket ve zarf gönderildi. Bu arada, tutuklanan iki şüpheliyi, paket ve zarflardan bazılarını bıraktıkları kurye şirketinden fiş istemeyip ödedikleri paranın üstünü almamaları eleverdi.





Dün İsviçre’nin Atina Büyükelçiliğine gönderilen ve şüpheli bulunan bir zarf bina bahçesine atıldıktan birkaç saniye sonra patladı. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Rusya ve Bulgaristan büyükelçiliklerine ulaşan iki şüpheli zarf, sahte isimlerle gönderildikleri anlaşılınca, Yunanlı bomba imha uzmanları çağrıldı. Zarflar kontrollü patlama ile imha edildi. Daha sonra yapılan incelemede, zarflarda patlayıcı madde olduğu doğrulandı. Almanya, Belçika, Şili ve Panama Büyükelçiliklerine gönderilmek üzere kurye şirketine bırakılan bir zarf da yine şüpheli bulunarak uzmanlarca etkisiz hale getirildi.

Atina’daki Elefterios Venizelos Havaalanı’nda tespit edilen iki bombalı paketin de kontrollü biçimde imha edildiği bildirildi. Polis, paketlerin Lüksemburg’daki Avrupa Adalet Divanı ve Hollanda’daki Europol adreslerine yollandığını duyurdu.





Aşırı sol örgüt yöntemleri



Yunan polisi, özellikle üç sol örgütü takibe almış durumda. İşte o örgütler:



- Ateş Komplo Hücreleri: Adını ilk kez, 2008 yılının şubat ayında, eski Adalet Bakanı Anastasyos Papaliguras’ın avukatlık bürosuna yaptığı bombalı saldırıda duyurmuştu. Örgüt, irili ufaklı eylemleriyle yer yer gündeme geliyor.



- Devrimci Mücadele: 80’li ve 90’lı yıllarda toplam 20 diplomat, işadamı ve politikacıyı öldüren örgüt, 2003 yılının eylül ayından itibaren yeniden etkinleşti.



- İsyancı Hizip: Atina’daki bir polis karakoluna yönelik olarak düzenlediği saldırı nedeniyle adını ilk kez geçtiğimiz yılın şubat ayında duyurdu. Örgüt, bazı suikast olaylarını da üstlendi.

