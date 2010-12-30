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Dünya

ATİNA BOMBA SESLERİ İLE UYANDI   ATİNA (A.A) ? 30.12.2010

30 Aralık 2010 11:22

-ATİNA BOMBA SESLERİ İLE UYANDI   ATİNA (A.A) – 30.12.2010 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da şiddetli bir patlama meydana geldi. Yunan basın-yayın organları, Ambelokipus semti Riankur caddesindeki İdare mahkemesi önüne bırakılan motosiklette bulunan bombanın saat 08.15'te patladığını duyurdu. Patlama öncesinde kimliği belirlenemeyen kişilerin Elefterotipia gazetesi ile özel ALTER televizyonunu arayarak bomba ihbarında bulunması üzerine, polisin mahkeme binasını boşaltarak çevrede güvenlik önlemleri aldığı belirtilen haberlerde, saldırının can kaybına yol açmadığı kaydedildi. Bölgede başka bomba bulunma olasılığına karşı önlem alan polisin olay yerinde inceleme başlattığı belirtildi.   

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