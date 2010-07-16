Atina alevlerle boğuşuyor

T24- Atina'nın kuzeyindeki Politia semti yakınındaki ormanlık arazide dün akşam çıkan ve yerleşim birimlerine yakın olması nedeniyle endişe yaratan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.



Olay yerinde 6 itfaiye aracı, 3 helikopter ve 3 uçağın görev yaptığı belirtildi.

Öte yandan, Girit'in güneydoğusundaki İerapetra kenti yakınlarında dün çıkan orman yangınının henüz kontrol altına alınamadığı kaydedildi.

Yangının, çam ormanında büyük zarara yol açtığı, 11 itfaiye aracı ile bir helikopterin olay yerinde bulunduğu belirtildi.

Bu arada, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Atina ile Pire kentleri, doğu ve batı Atika bölgesi, Mora ile Eğriboz yarımadası, Siklad, Girit, Midilli, Sisam ve Sakız adalarının bugün için yangın tehlikesi yüksek bölgeler olduğunu duyurdu.