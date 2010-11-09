-ATIN ÇARPTIĞI POLİS MEMURU ÖLDÜ SAKARYA (A.A) - 09.11.2010 - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğunun bindiği atın, caddede yürürken çarptığı polis memuru 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Sapanca ilçesinde 31 Ekimde kız çocuğu E.A'nın bindiği atın çarptığı, kaymakamlık konutunda görevli polis memuru Ali İhsan Baltürk (28) tedavi gördüğü Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Baltürk için Sakarya Emniyet Müdürlüğünde cenaze töreni düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabut cenaze aracıyla Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Sakarya Emniyet Müdürü Ali Bilkay, şehidin babası Mehmet Baltürk, yakınları ve mesai arkadaşlarının katıldığı cenaze töreninde, polis memuru Baltürk'ün öz geçmişi okundu. Duaların ardından Baltürk'ün cenazesi, defnedilmek üzere cenaze aracıyla Kocaeli'nin Gölcük ilçesine götürüldü. Baltürk'ün 15 Şubat 2010'da Sakarya Emniyet Müdürlüğünde göreve başladığı öğrenildi. 31 Ekimde Sapanca Kaymakamlık konutunun bulunduğu Rüstempaşa Mahallesi Ersin Caddesi'nde görev yapan Baltürk'e, caddede yürüdüğü sırada, ilçede yaşayan Roman bir ailenin kızı olan E.A'nın bindiği at çarpmış, kaldırıma düşerek ağır yaralanan Baltürk Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.