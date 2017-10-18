Atilla'nın davasının düşürülmesi isteğine başsavcılıktan 'itiraz' geldi

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 17 Ekim (DHA)-NEW York Güney Bölgesi Başsavcılığı, ABD\'nin İran\'a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarını defalarca işleme suçlamaları ile New York\'ta tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla\'nın davasının düşürülmesi talebine itiraz etti.

Başsavcılık, davaya bakan Yargıç Richard Berman\'a sunduğu 30 sayfalık itiraz dilekçesinde Atilla\'nın, Reza Zarrab\'ın kurduğu dolandırıcılık çarkının doğrudan ve bilerek içinde yer aldığını savundu. Dilekçede bu nedenle Atilla davasının düşürülemeyeceği, Atilla\'nın Reza Zarrab\'dan ayrı yargılanma isteğinin de geri çevrilmesi gerektiği belirtildi.



