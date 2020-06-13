Atilla Yeşilada: Krediler bu yıl yüzde 20 arttı, borç krizi kapıda

Ekonomist Atilla Yeşilada, banka kredilerinin yıl başından bu yana yüzde 20 büyüdüğünü belirterek bunun bir borç krizine yol açabileceği uyarısı yaptı. Yeşilada, “Beni en çok endişelendiren nokta, Hükümet ve BDDK eliyle bir kredi furyası başlatılmış olması. Kredilerde vahşi bir büyüme var” dedi.



Atilla Yeşilada, YouTube’daki videosunda kredilerdeki hızlı artışın sonuçlara yol açabileceğini inceledi. Ünlü iktisatçılar Kenneth Rogoff ve Carmen Reinhadt’ın, kredilerin ekonominin nominal büyüme hızından fazla artmasının borç krizine yol açtığı yönündeki bulgularına değinerek, Türkiye’de de benzeri bir sonucun ortaya çıkabileceği uyarısı yaptı.

"Erken seçim hazırlığı"

Tüketiciler ve şirketlerin yanı sıra devletin de çok hızlı borçlandığına dikkat çeken Yeşilada, Hazine’nin iç borç çevirme oranın Mayıs’ta yüzde 380 olarak gerçekleştiğini, yani 100 lira borç geri öderken 380 lira yeni borç aldığını aktardı. Yeşilada, Hazine’nin hızlı borçlanmasını erken seçim hazırlığı olarak değerlendirdi.