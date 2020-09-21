Atilla Yeşilada: Ekonomi için kader haftası; Merkez Bankası faizi artırmazsa icra-iflas dalgası yaşanabilir

Ekonomist Atilla Yeşilada, “kader haftası” olarak belirlediği bu haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 24 Eylül’de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı ile Avrupa Birliği liderlerinin 26 Eylül’de gerçekleştirecekleri ve Doğu Akdeniz’deki gerginlik nedeniyle Türkiye’ye olası yaptırımların ele alınacağı zirvenin damga vuracağını belirtti.

YouTube videosunda, doların geçtiğimiz haftayı 7.56 TL’den kapatması sonrasında enflasyonda artış eğiliminin güçlendiğini kaydeden Yeşilada, bu nedenle Merkez Bankası’nın para politikasını sıkılaşırmak için faiz artırımına gitmesinin zorunlu olduğunu savundu. Merkez Bankası’nın şu anda yüzde 8.25’te bulunan politika faizini artırmak zorunda olmadığını belirten Atilla Yeşilada, bankalara para vermekte kullanılan geç likidite penceresi faizinin yüzde 11.25’ten yüzde 13 veya üstüne çıkarılmasının yeterli olacağını savundu.

Avrupa Birliği liderler zirvesinden Türkiye’ye yönelik sert yaptırımlar çıkmasını beklemediğini de ifade eden Yeşilada, bununla birlikte eğer bu olasılık gerçekleşir ve AB katı yaptırım kararları alır ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizlerde hiçbir değişikliğe gitmezse Ekim ayından itibaren dolar/TL’de yaşanacak hızlı değer kaybına paralel olarak enflasyonda yükseliş gerçekleşeceğini öne sürdü. Yeşilada, “Bu olasılık gerçekleşirse Ekim’den itibaren icra iflas patlamasına hazır olun” dedi.