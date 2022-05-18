Atilla Yeşilada'dan "döviz depremi" uyarısı: Frenlemek çok zor, işlemlere kısıtlama gelebilir

Ekonomist Atilla Yeşilada, Merkez Bankası’nın doları tutmak için yeteri kadar rezervi kalmadığına belirterek, en fazla 2 ay içinde 21 Aralık 2021’deki türde bir döviz depreminin yaşanma ihtimalinin yüzde 80 olduğunu öne sürdü.

"Davul, zurnayla döviz depremine gidiyoruz" başlığıyla Youtube kanalından yaptığı yayında “Hem vatandaşı hem de hükümeti uyarıyorum" diyen Yeşilada özetle şunları söyledi:

“Merkez Bankası’nın satılabilir rezervi 30 milyar dolar bu 20 milyar dolara indiğinde TCMB Saray’ın huzuruna çıkar der ki; Sayın Cumhurbaşkanım bizim artık dayanacak gücümüz kalmadı başka bir yol bulalım. O yol da çok basit 1970’lerin kapalı kambiyo rejimine döneriz. Yani döviz işlemlerine kısıtlama gelir. Bankalarda döviz hesabı bulunan vatandaşlara likidite sıkıntısı var denilerek hesaplarından para çekilmesi engellenecek. Hesabınız baki ama paranızın tümünü çekemezsiniz denecek.

Reel faizin eksi yüzde 50'lerde, resmi enflasyonun yüzde 70 olduğu, kredilerdeki yıllıklandırılmış artışın yüzde 65'e vardığı bir ülkede döviz talebini kesemezsiniz. Merkez Bankası'nın kullanılabilir döviz rezervleri hızla eriyor. Hükümetin beklentisinin aksine yaz aylarında da, turist sezonuna rağmen döviz talebi artacak ve TCMB'nin artık satacak dövizi, silahında mermisi kalmayınca acı sonu birlikte yaşayacağız."

Bu kez kur şokundan önce döviz işlemlerine kısıtlama geleceğini öngören Yeşilada, ancak yine de doları 16,50 liranın altında frenlemenin çok zor olduğunu, kısıtlamaların da bir süre sonra doları yukarı iteceğini söyledi. İngiltere merkezli yatırım bankası Standard Chartered'ın son yayınladığı araştırma raporuna da değinen Yeşilada, raporda 2022 sonu dolar öngörüsünün 18 lira, 2023 sonu dolar öngörüsünün ise 20 lira olarak hesaplandığını aktardı.