Atilla Türker'den 'menajerlerin vurgun teknikleri': Kulüpler nasıl batıyor?

Türkiye futbolunda menajerlerin kazanç sağlama yollarını bir bir açıklayan ve bir ara menajerler tarafından ölüm tehditleri de alan Habertürk yazarı Atilla Türker, menajerlerin yaptığı 'vurgun'u madde madde anlattı.

Türker, Süper Lig ekiplerinin 'batma' noktasına gelmesindeki başat faktörlerden birinin de menajerlerin elde ettiği kazanç olduğunu savundu.

Atilla Türker'in 14 Eylül 2017'de Habertürk'te "Menajerler ve vurgun teknikleri!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Teamül şu: Bir menajer, bir futbolcunun yıllık ücreti üzerinden yüzde 10 komisyon alıyor.

Futbolcu yıllık 1 milyon Euro’ya imza attıysa eğer... Menajere 100 bin Euro.

Sözleşme 4 yıllıksa... 400 bin Euro.

İşin ana hattı bu... Her ne kadar yüzde 10 esprisinin pek çok detayı olsa da... ‘Aysberg’in görünen yüzü bu.

Bir de... İşin cambazlık tarafı var. Öyle ki... Bu yüzde 10 komisyon, cambaz menajerler için adeta fındık fıstık... Çerez.

Asıl yedikleri çok daha değişik. Çok daha fazla... Çok daha insafsız!

Nasıl mı? İzah edeyim.

Ama... Önce önemle belirteyim. Az da olsa... Bu işi hakkıyla yapan dürüst menajerler de var elbet... Bu arkadaşları tenzih ederek... Soyguncu menajerleri anlatayım:

Diyelim ki... Köln’den’den 1 futbolcu alınacak. Adı Hans... Köln bu Hans için 2 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Hans’ın istediği ise yıllık 1 milyon Euro.

Ülkemizde hangi kulüp alacak bu futbolcuyu? Ataryemez!

Cambaz menajer kolları sıvıyor. Çetedeki arkadaşlarıyla plan yapıyor. Bakın neler oluyor:

Hans’a “Yıllık 1 milyon Euro istiyorsun değil mi! Sana 1,5 milyon Euro. Ama sözleşmene 2,5 milyon Euro yazacağız. Aradaki yıllık 1 milyon Euro’luk fark bizim olacak. 4 yıllık sözleşme imzalayacağız” deniliyor.

Hans’a ayrıca “Senin için 2 milyon Euro da imza parası tahsil edeceğiz. Bu para da bizim olacak” uyarısı yapılıyor.

Ohhh... Suyundan da koy!

Hans kabul ediyor tabii. Niye etmesin ki! İstediğinin fazlasını alacak! Vergiyi de Ataryemez ödeyecek!

Bitmedi. Bonservisi ne kadardı Hans’ın? 2 milyon Euro. Ataryemez’in kasasından 3 milyon Euro çıkartılıyor. Bu 3 milyon Euro, Köln’e veriliyor. Köln de bunun üzerine bizim cambaz menajere komisyon olarak 1 milyon Euro veriyor. Doğal olarak... Bu tür bir atraksiyon... Herkesin işine geliyor. Köln’ün kasasına hem sıcak para giriyor. Hem de yaşlı Hans’tan kurtuluyor.

Toparlayayım... Taklacı menajer nasıl bir indiragandi yapmış oluyor! Futbolcu komisyonu olarak yüzde 10’dan 1 milyon Euro... Sözleşme ücreti üzerinden ekstra 1 milyon Euro’dan 4 yılda 4 milyon Euro... 2 milyon Euro imza parası... 1 milyon Euro da bonservis komisyonu.

Ne etti? 8 milyon Euro! Tek bir transferde 8 milyon Euro!

Bu miktar bazen 3 olur, bazen 5 olur. Ama genelde hep olur. Maalesef!

Zaten önceki yazılarımda isim isim çok sayıda örnek verdim.

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Şimdi merak edebilirsiniz, “Paranın hepsi menajerin cebine mi giriyor”diye.

Şunu unutmayın lütfen: İşini düzgün yapan yönetici ve teknik adamları bir kenara bırakalım ama... Bu tür önemli soygunlarda... O kulübün içinden ya da çevresinden... Çok büyük destek gelir. Ve sonra... Paylaşım yapılır.

Aksi takdirde... Kimse aptal değil!

Ülkemizde zaten menajerlik çetesi var. Hatta birkaç büyük çete var!

Bu anlattıklarım... Futbolumuzun göbeğinde bulunan... Herkes tarafından... Çok iyi biliniyor.

Gazete sayfalarını bir inceleyin lütfen... Ya da çevrenize şöyle bir bakın... Bu çerçevede... Çok sayıda transfere imza atıldığını göreceksiniz.

Nihayetinde ben bunları... Bu camiada bulunan kişilerin çok önemli bölümü ile yaptığım yüzlerce görüşme sonunda... Kaleme alıyorum.

Kulüplerimizin nasıl battığı konusunda sizlere yardımcı olabildim mi acaba!