Atilla Taş'tan 'Yüce Divan' tweeti

Twitter'da kendine has üslubuyla fenomen haline gelen şarkıcı Atilla Taş, Meclis Soruşturma Komisyonu'nun, yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan 4 eski bakanın Yüce Divan’a sevk edilmemesi yönündeki kararı sonrası attığı tweetle yine sosyal medyada gündem oldu.

Taş, kişisel twitter hesabından "İş lafa gelince perdelik kefen giyenler, yüce divan'ı görünce, gömülmekten vazgeçtiler. :))" diye yazdı. Taş'ın bu tweeti pek çok kullanıcı tarafından saniyeler içinde retweetlenirken bazı kullanıcılar da sanatçıya eleştirilerde bulundu.