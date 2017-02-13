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Atilla Taş'ın da aralarında bulunduğu 29 kişi hakkındaki 'FETÖ' iddianamesi kabul edildi

Said Sefa'ya ağırlaştırılmış müebbet istemi...

13 Şubat 2017 18:49

İstanbul merkezli 'FETÖ' operasyonunda tutuklanan aralarında Atilla Taş ve Said Sefa gibi isimlerin de bulunduğu 29 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Said Sefa, Atilla Taş, Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın isimleri yer alıyor.

Said Sefa'ya ağırlaştırılmış müebbet istemi

Hakkında yakalama kararı bulunan Said Sefa için "fuatavni" hesabının kurucusu denilen iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede adı geçen 28 kişi için de ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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