Atilla Taş'a İnegöl Belediye Başkanı'na hakaretten 11 ay 20 gün hapis

Şubat 2015 tarihinde gerçekleşen köpek ölümleri nedeniyle Atilla Taş’ın şahsına hakaret ettiği gerekçesiyle İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından açılan hakaret davası İnegöl 2.Asliye Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Atilla Taş Şubat 2015’te Yenişehir yakınlarında ölü bulunan köpekler için Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a twitter hesabından tepki göstermişti. Atilla Taş köpeklerin ölümünün sorumlusu olarak Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı gösterirken, Aktaş hakkında ağır ithamlarda bulunmuştu.

Atilla Taş Alinur Aktaş'a "Ne insana saygınız var, ne hayvana, ne doğaya. Lafa gelince Müslüman. Bu yaptığını caniler yapmaz" ve "Sen ne vicdansız biriymişsin başkan efendi. Bu köpekleri neden katlettin? Yazıklar olsun sana" gibi ağır cümleler ile eleştirilerde bulunmuştu.

Personellerimizin kendi başlarına aldıkları inisiyatif

Atilla Taş tarafından şahsına hareket edilmesine neden olan hayvan ölümleri hakkında Belediye Başkanı Alinur Aktaş kamuoyunu bilgilendirme açıklaması yapmıştı. Aktaş yaptığı açıklamada; “2 sorumsuz çalışanımızın 3 seferde götürülmesi gereken hayvanların, ilgili personellerimizin kendi başlarına aldıkları inisiyatifle işi çabuklaştırma adına tek seferde sevk ettiğini, sevkiyat anında olumsuzluk olmaması, köpeklerin aracın kasasından atlamaması ve düşmemesi için aracın kasasına branda çekildiğini, personelimiz hayvanların araçta durumlarını kontrol etmeden olayın olduğu yerde hayvanları bıraktığını, personellerimizin ihmalkârlığı, havanın karanlık olması ve personelimizin hayvanların son durumuna bakmadan hayvanları boşaltıp bölgeden uzaklaşmaları böyle talihsiz bir durumu ortaya çıkardığını” belirmişti.

84 adet köpeğin havasızlıktan öldüğünü tahmin etmekteyiz

Aktaş yaptığı açıklamanın devamında; “Hayvanların güvenliklerini sağlamak amacıyla kasaya çekilen brandanın kasayı havasız bırakması gibi gelişen olaylar sonucunda böyle bir olay ortaya çıkmıştır. Yaşanan gelişmeler incelenmesi neticesinde personellerimizin ihmalleri sonucu 84 adet köpeğin havasızlıktan öldüğünü tahmin etmekteyiz. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerde, Çevre ve Orman Bakanlığından görevli veteriner hekimlerin ölen köpekler üzerinde yaptıkları kontrollerde ve yaşamına devam eden 16 köpeğin durumlarına bakıldığında olayın bir itlaf olmadığı, ihmaller sonucunda köpeklerin solunum yetersizliğinden dolayı öldükleri anlaşılmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

11 ay 20 gün hapis cezası

Belediye Başkanı Alinur Aktaş ayrıca bu açıklamanın yanında hayvan ölümleri hakkında şahsına hakaret içeren mesajlar atan Atilla Taş hakkında İnegöl 2.Asliye Ceza Mahkemesinde dava açmıştı. 1 Aralık 2015 tarihinde sonuçlanan mahkeme Atilla Taş’ın suçu alenen işlemiş olduğuna kanaat getirerek Türk Ceza Kanunu’nun 125/4 maddesi gereğince 1 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir. Yapılan indirimler sonucunda Taş’ın cezası 11 ay 20 gün olarak kesinleşti. Mahkeme ayrıca; Sanık hakkında hükmolunan cezanın 2 yıldan az süreli hapis cezası olması, 3 aydan fazla süreli hapis cezasına mahkumiyetinin bulunmaması nedeniyle, verilen hapis cezasının ertelenmesine ve bir yıl içerisinde aynı suçtan ceza almazsa 11 ay 20 günlük cezasının infaz edileceğini karara bağladı. Atilla Taş’ın mahkeme kararını 7 gün içinde Yargıtay’a temyiz başvuru hakkı bulunmaktadır.