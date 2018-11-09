Atilla Taş yeniden cezaevinde

'FETÖ'nün medya yapılanması' davasındaki 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının onanması nedeniyle öğle saatlerinde gözaltın alınan Atilla Taş, savcılıktaki infaz işlemlerinin ardından tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.
'FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanıp hapis cezasına çarptırılan Atilla Taş gözaltına alındı. Atilla Taş’ın gözaltına alındığını duyuran akademisyen Yaman Akdeniz, şarkıcının Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldüğünü söyledi.
Haberi Twitter hesabından duyuran Akdeniz, “Mahkemeden gündelik takip ediyorduk, kapıya gelmelerine gerek yoktu” ifadelerini kullandı.
Taş, “FETÖ’nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan çarptırıldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı nedeniyle gözaltına alındı. İnfaz savcılığına çıkarılan Taş, buradaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildiceği öğrenildi.
Ne olmuştu?
Atilla Taş, ‘FETÖ’ye yönelik medya yapılanması davası kapsamında tutuklanmış, 14 ay cezaevinde kalmış ve ardından tahliye edilmişti.
'FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gazeteci Murat Aksoy ve Atilla Taş’ın aralarında yer aldığı 28 medya çalışanının “örgüt üyeliği” ve “darbe teşebbüsü” suçlamasıyla yargılandığı davada Mart ayında karar çıkmıştı.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, “darbe teşebbüsü” suçlamasından tüm sanıklar hakkında beraat kararı vermişti.
Ancak Atilla Taş “örgüte yardım”dan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almıştı.
Ceza, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından 24 Ekim’de onanmıştı.