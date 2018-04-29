T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Atilla Taş ve Murat Aksoy dahil 13 kişi için ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fethullah Gülen cemaatine yakın olduğu iddia edilen medya kuruluşları ile yazar ve gazetecilere yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı.

29 Nisan 2018 20:30

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fethullah Gülen cemaatine yakın olduğu iddia edilen medya kuruluşları ile yazar ve gazetecilere yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Atilla Taş ve Murat Aksoy dahil 13 kişi hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianameye göre şüpheliler "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Hüseyin Aydın, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş da bu isimler arasında.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede şüphelilerin, "Bank Asya'da hesap açtıkları veya var olan hesapa yüklü miktarda para yatırdıkları, bir ByLock kullancısı oldukları, bazılarının FETÖ'nün üst düzey isimleri ile telefon irtibatının bulunduğu" belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre iddianamede, şüphelilerin 17-25 Aralık süreci sonrası "FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlara karşı durdukları ve örgüte destek çıktıkları" iddia edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TemmuzFethullah GülenTaşMurat AksoyCumhuriyeti HükümetiniFıratYakupBünyamin Köseli Cihan Acar Abdullah Kılıç Oğuz Usluer Hüseyin Aydın Mustafa Erkan Seyit Kılıç Yetkin YıldızAli AkkuşCumhuriyet BaşsavcılığıAsya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24