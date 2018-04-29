Atilla Taş ve Murat Aksoy dahil 13 kişi için ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fethullah Gülen cemaatine yakın olduğu iddia edilen medya kuruluşları ile yazar ve gazetecilere yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Atilla Taş ve Murat Aksoy dahil 13 kişi hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianameye göre şüpheliler "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Hüseyin Aydın, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş da bu isimler arasında.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede şüphelilerin, "Bank Asya'da hesap açtıkları veya var olan hesapa yüklü miktarda para yatırdıkları, bir ByLock kullancısı oldukları, bazılarının FETÖ'nün üst düzey isimleri ile telefon irtibatının bulunduğu" belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre iddianamede, şüphelilerin 17-25 Aralık süreci sonrası "FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlara karşı durdukları ve örgüte destek çıktıkları" iddia edildi.