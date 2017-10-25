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Atilla Taş ve Murat Aksoy cezaevinden çıktı

Mehmet İlkay ÖZER-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul,(DHA) FETÖ/ PDY'nin medya yapılanması davasında tutuklu yargılanan ve haklarında tahliye kararı verilen şarkıcı Atilla Taş, gazeteci Murat Aksoy ile Davut Aydın Silivri Cezaevi'nden çıktı

25 Ekim 2017 04:08

Mehmet İlkay ÖZER-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul,(DHA) FETÖ/ PDY\'nin medya yapılanması davasında tutuklu yargılanan ve haklarında tahliye kararı verilen şarkıcı Atilla Taş, gazeteci Murat Aksoy ile Davut Aydın Silivri Cezaevi\'nden çıktı.

Bugün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 29 sanıklı davada  Atilla Taş, gazeteci Murat Aksoy ile Davut Aydın hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye kararının ardından Atilla Taş, gazeteci Murat Aksoy ile Davut Aydın 00.10\'da Silivri Cezaevi\'nden çıktı. Cezaevinden çıkanları aralarında CHP\'li vekil Ali Şeker\'inde olduğu yakınları ve sevenleri karşıladı.

\"BU HALKIN NEFES ALMAYA İHTİYACI VAR\"
Çıkışta cezaevinde evlendiği eşi Meltem\'in karşıladığı  Atilla Taş uzun süre eşine sarıldı. Burada açıklama yapan Taş şunları söyledi: Bu halkın bu ülkenin nefes almaya ihtiyacı var. Demokrasi ve hukuk bir halkın soluk borusudur. Ailenizden, sevdiklerinizden daha önemli bir şey yok. Sevin, sevilin gerisi boş. 

\"BUNDAN SONRA BAYRAMLARDA TWEET ATACAĞIM\"
Attığı Tweetlerin hatırlatılması üzerine Taş; \"1 milyon 700 bin takipçim var.Verdiler gazı, verdiler. En son Silivri\'yi boyladım. Bunların hepsi sanal. Bundan sonra bayramlarda Tweet atacağım. Hükümeti seviyoruz. Hükümeti eleştirmesinler, muhalefet etmesinler. Benim başıma gelen onların başına da gelebilir. Sonuçta hükümette bizim. Ülke de bizim. Artık sadece şarkı söyleyerek insanlara eziyet edeceğim. Ben yıllarca bu ülkede şarkı söyledim tutuklanmadım. Tweet attım tutuklandım. Ben bundan sonra yine müziğe döneceğim. Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum. Yoksa hayatta evlenmezdim. Onların sayesinde yuva sahibi oldum\" diye konuştu.

MURAT AKSOY: BENİM TEK SUÇUM YAZI YAZMAK
Ağlayarak açıklama yapan gazeteci Murat Aksoy ise; \"Mutluyum. 421 gün oldu. Geçte olsa adalet yerini buldu. Benim tek suçum yazı yazmak. Ben çıktım. Kendim için ve ailem için mutluyum ama içeride gazeteci arkadaşlarımız var. Tek temennim en kısa sürede gazetecilerin bir an önce tahliye olması\" şeklinde konuştu.Tahliye olanlar daha sonra cezaevinin önünden ayrıldı.
(FOTOĞRAFLI)

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