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Atilla Taş'tan Fahrettin Koca'ya: Yalan söylüyor, keşke beni dava etse de ispat etsem!

18 Eylül 2020 00:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Covid-19 testi pozitif çıkan hastalarının evine araçla bırakıldığı açıklamasını alıntılayan şarkıcı Atilla Taş, "Yalan söylüyor! Keşke beni dava etse de ispat etsem" şeklinde yanıt verdi.

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