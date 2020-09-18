Atilla Taş'tan Fahrettin Koca'ya: Yalan söylüyor, keşke beni dava etse de ispat etsem!

Koronavirüs testi pozitif çıkan hastaların evine araçla bırakıldığını söyleyen Sağlık Bakanı Koca'ya, Atilla Taş'tan yanıt geldi.

Fahrettin Koca'nın, "Testi pozitif çıkan kişileri evine araçla bırakıyoruz. Temaslıların taramasını 15 saat içinde yapıyoruz. İzole edilen taşıyıcıyı arıyor, semptom gelişmişse 112 Acil ile hastaneye getiriyoruz. Bu sistem tüm illerde uygulanıyor. Dünyada böyle bir uygulama söz konusu değil" şeklindeki sözlerine yanıt veren Taş, "Yalan söylüyor! Keşke beni dava etse de ispat etsem" dedi.

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