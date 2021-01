Atilla Taş: "SilivrideİşkenceVar" diye tag açılmış, doğrudur, orası cehennem!

31 Ağustos 2016 tarihinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen, ardından beraat ederek serbest bırakılan şarkıcı Atilla Taş, sosyal medya mecrası Twitter’da açılan SilivrideİşkenceVar hastag’inin doğru olduğunu söyledi. Ünlü bir isim olmasaydı kendisinin de işkence göreceğini iddia eden Taş, “Orası Cehennemdir!” dedi.

Atilla Taş, kişisel sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

"Silivride İşkenceVar" diye tag açılmış! Doğrudur! Bana saldıran gardiyanlar da oldu! Ünlü biri olmasaydım emindim işkence göreceğime ama yemedi sanırım! Silivri’de her an her şey olabilir! Orası Cehennemdir!