Atilla Taş, "Senin yüzünden fazla hapis yattım" dedi; İsmail Saymaz, Taş'ın "güzel dostum" diyerek imzaladığı cezaevi kitabını hatırlattı

Şarkıcı Atilla Taş, gazeteci İsmail Saymaz hakkında "O ve türevleri yüzünden 1 yıl daha hapis yatmak zorunda kaldım" ifadesini kullanırken; İsmail Saymaz ise Atilla Taş'ın cezaevi anılarını yazdığı kitabını "Güzel dost, iyi gazeteci" diye imzalayarak kendisine armağan ettiğini hatırlattı.

Şarkıcı Atilla Taş ile gazeteci İsmail Saymaz Twitter'da tartıştı. Atilla Taş, "Hazır İsmail Saymaz muhabbeti açılmışken, o ve türevleri yüzünden 1 yıl daha hapis yatmak zorunda kaldım" dedi.

Taş, şöyle devam etti:

"Şimdi o Halk TV’den yüz binler kazanırken ben yurtdışına bile çıkamıyorum! Seninle bütün bu halkın önünde hesaplaşacağız İsmail Saymaz, yiyorsa Halk TV’ye davet et orada anlatayım yediğin naneyi, yerse tabii! Benim ömrümden bir yılımı nasıl çaldığını! Aynı İsmail Saymaz biz mahkemede serbest kalınca bir tweet atarak 'FETÖ'cüleri serbest bıraktılar' diyor ve biz bir yıl daha hapiste kalıyoruz! Bak İsmail Saymaz senden bir yıl alacağım var! Gizli bir eleman olduğunu düşünüyorum. O kadar zıplıyorsun kimse tık demiyor! Bana yaptıkları gibi almıyorlar mesela! Atatürk’ü sevmezdin tapar oldun! Ama bu kez çok pis bir adama çattın! Çözeceğim seni oğlum."

"'Güzel dost' diyerek imzaladın"

İsmail Saymaz ise Taş'a verdiği yanıtta; Taş'ın kendisi adına imzaladığı kitabı paylaşarak "Evet, Atilla Taş ben tweet atarak, cezaevinde kalmana yol açtım (!) ve sen de cezaevi anılarını yazdığın kitabını 'Güzel adam, güzel dost' diye yazarak, bana armağan ettin" ifadelerini kullandı.

Atilla Taş da İsmail Saymaz'ın cevabını alıntılayarak şunları yazdı:

"Allah benim belamı verseydi de yazmasaydım. Ama öyle ağladın ki telefonda yeminle acıdım! Büyük çakalsın! Şapka çıkarttım şu an! İsmail tek kelimem var büyük çakalsın. Bir yerde patlayacaksın! Bu güzeldi. Ama ne yaptığını da anlatmazsan büyük yavşaksın! Beni arayıp 'abi çok özür dilerim. Olayların buraya geleceğini bilmiyordum' dedin. Ben de sana inandım. Anlat İsmail duysun insanlar! Anlatsana oğlum bunu yazdırmak için sarf ettiğin cümleleri, pişmanlığını anlatsana oğlum! Niye sustun?"

Atilla Taş sözlerine "Bu gece üzdüğüm herkesten özür dilerim. Ama İsmail Saymaz’a sakın güvenmeyin" ifadeleriyle son verdi.

Ne olmuştu?

'FETÖ medya yapılanması' kapsamında Yargıtay'ın "örgüte üye olmak" ve "örgüte yardım" suçlamalarından cezalarını bozduğu 8 sanıklı davada 17 Şubat 2022 günü mahkeme, Atilla Taş'ın davasının, diğer sanıklar ile birlikte görülmesini gerektirecek bir durum olmaması sebebiyle dosyasının ayrılmasına hükmetmişti. Atilla Taş hakkında yurtdışına çıkış şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına oy çokluğuyla karar vermişti.

'FETÖ'nün medya yapılanmasına' yönelik 28 sanıklı davada Atilla Taş, 3 yıl 1 ay 15 günlük aldığı hapis cezasına çarptırılmıştı. Medya yapılanması sanıklarından Atilla Taş'ın da aralarında olduğu bazı isimler tahliye edilmiş ardından tekrar cezaevinde gönderilmişti. Tahliye edilenler arasında Murat Aksoy, Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Ali Akkuş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Gökçe Fırat, Hanım Büşra Erdal da bulunuyordu.

Saymaz, Atilla Taş'ın da tahliye edildiği davada, tahliye kararı geri çekilmeden önce Twitter'da, "Ekrem Dumanlı firari, Faruk Mercan kayıp, Büşra Erdal tahliye... Bu ülkede Fethullahçılık da kala kala Ahmet Şık ile Cumhuriyetçilere kaldı" yazmıştı.

İsmail Saymaz'ın, Atilla Taş'ın serbest bırakılmasını savunduğu tweetleri de bulunuyor.