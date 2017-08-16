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Atilla Taş hâkim karşısına çıkıyor

Şüpheliler, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla yargılanıyor

16 Ağustos 2017 13:56

Atilla Taş'ın da içerisinde yer aldığı 12'si tutuklu 13 sanık bugün (16 Ağustos 2017) öğle saatlerinde hakim akrşısına çıkacak. 

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fethullah Gülen cemaatine yakın olduğu iddia edilen medya kuruluşları ile yazar ve gazetecilere yönelik soruşturma kapsamında Atilla Taş ve Murat Aksoy dahil 13 kişi hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Taş ‘FETÖ’nün medya yapılanması iddiası ile yargılandığı davadan tahliye olmuş ancak ‘darbeye teşebbüs’  soruşturmasında kapsamında yeniden gözaltına alınmıştı.

Duvar'da yer alan habere göre 314 sayfalık iddianamede; sanıklar Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş yer alıyor.

İddianameye göre şüpheliler "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarıyla yargılanıyor.
 

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