Atilla Taş: Benim ömrümden çaldılar, hayatımı yediler, ekmeğimle oynadılar; bunlara eyvallahım yok!

T24 Haber Merkezi

Şarkıcı Atilla Taş, iki gün sonra Kuşadası'nda düzenleyeceği gösterinin bugün yayınlanan genelge sonucu yasaklandığını söylerken "Allah belanızı versin ne diyim? Hangi şerefsiz bana muhalefetten prim yapıyor diyordu bi çıksın karşıma!" dedi.

Taş, Kuşadası'ndaki etkinliğinin iptal edilmesine Twitter hesabından çok sert tepki gösterdi. "Boynumu bedenimden ayırsanız, ekmeğimi aşımı çalsanız da, size biat edersem, namertoğlu namert, hatta daha da kötüsü, sizin gibi olayım!" ifadesini kullanan Taş, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar çile ve acı çektim! Allah biliyor Chp ile ilgili tek şikayet etmedim! Ama tek tecrübem! Yaralı parmağa işemiyorlar!

"Atilla Taş kâbusunuz olacak! Geri adım atmayacak, olduğu yerde duracak! Ama siz var ya, sittir olup gideceksiniz! Alllooooooooo!!!...

"Alın lan beni yavşAklar! Silivriyi özledim!

"Adamsanız alın lan beni! Bekliyorum!

"Sağolun benim için endişelenenler olmuş! Çok d eğerli insanlar dm atmış !ama korkmuyorum bu yavşAklardan! Yeter lan! Yeterse yeter! Korkmuyorum! Atsanıza beni cezaevine yavşAklar!

"Arkadaşlar! Hesabım ele falan geçirilmedi! Sadece ben bu puştlardan korkmuyorum! İyi geceler!

"Benim ömrümden çaldılar! Hayatımı yediler! Ekmeğimle oynadılar! Bin hayatım olsun fedaya hazırım! Bunlara eyvallahım yok! Vurun lan!"