Atilla Taş artık CHP üyesi

Pop ve sosyal medya dünyasının ünlü ismi Atilla Taş, CHP Zeytinburnu ilçe teşkilatına üye oldu. Üye olma konusunda konuşan Taş, “Zaten seçmen olarak destek verdiğim partime artık fiili olarak katkıda bulunmak istiyorum” dedi.

Radikal’den Ümit Buget’in haberine göre Atilla Taş, Zeytinburnu ilçe Teşkilatına giderek CHP’ye üye oldu. Telefonla ulaştığımız Taş, haberi doğrularken artık siyasette daha aktif olmak için böyle bir karar verdiğini belirtti. Aileden CHP'li olduğunu söyleyen Taş, “Zaten seçmen olarak destek verdiğim partime artık fiili olarak katkıda bulunmak istiyorum” dedi.

Kılıçdaroğlunu başarılı buluyorum

1 Kasım seçim sonuçlarını da değerlendiren Taş, olağanüstü koşullarda gidilen seçimde genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden geleni yaptığını ve başarılı olduğunu belirtti. Seçmenin verdiği karara da saygı duyulması gerektiğini söyleyen Atilla Taş, “İnsanlara kızmamak gerek, 7 Haziran'dan sonra MHP'nin tutumundan dolayı koalisyon kurulamadı ve insanlar da 1 Kasım'da böyle bir karar verdiler, buna saygı duymak gerekir” diye konuştu.

Sosyal medyada tweetleriyle adından söz ettiren Liberal Demokrat Parti 26.729 kesin olmayan sonuçlara göre 26. 729 oy aldı. Radikal'in 'ilk dört parti seçime girmese kime oy verirdiniz?' anketinde birinci çıkan partinin sosyal medyadaki takipçi sayısı seçmen sayısının hayli üstünde. Atilla Taş'ın da Twitter'da 1,2 milyonun üzerinde takipçisi var. Bakalım Taş, sosyal medyada gördüğü ilgi ve desteği siyaset sahnesinde yineleyebilecek mi?