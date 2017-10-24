Atilla Taş: Amcası, dayısı, ByLock'u, kayınpederi olan kuş gibi uçarken ben neden hapis yatıyorum?

'FETÖ'nün 'medya yapılanması'na üye oldukları iddiasıyla 29 sanığın yargılandığı davada savunma yapan şarkıcı Atilla Taş, "Günah keçisi bir ben miyim? Amcası olan, dayısı olan, ByLock'u olan, kayınpederi olan kuş gibi uçarken Atilla Taş 14 aydır neden hapis yatıyor?" dedi.

İkisi firari 29 sanığın yargılandığı, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan tutuklu Atilla Taş, "Atilla Taş ile terör olsa olsa espriyle yan yana gelebilir" diye konuştu.

Her zaman muhalif çizgide olduğunu ifade eden Taş, şunları söyledi:

"Atilla Taş ne yapmış? Bir tweet atmış, bir gazetede yazmış. O gazetede yazmak suçmuş. Bu gazetede yazan bir tek ben miyim? Bu gazetenin Ankara Temsilcisi savcılıktan elini kolunu sallayarak giderken, diğer yazarlara soruşturma dahi açılmazken, kimisi kaçmışken, günah keçisi bir ben miyim? Amcası olan, dayısı olan, ByLock'u olan, kayınpederi olan kuş gibi uçarken Atilla Taş 14 aydır neden hapis yatıyor?

"Her zaman muhalif çizgideydim"

Bana şöyle dense amenna.. Arkadaş sen takipçilerinin gazıyla eleştiriyi abarttın, mizah yaptın eyvallah. İyi de insan bunun için hapse mi atılır? Beni sosyal medyadan birazcık takip eden de gazetede yazmadan önce de yıllardır biraz muhalif olduğumu bilir zaten. Ben hiç bir zaman dramatik bir dönüş yaşamadım. Profilim orada. Açıp bakabilirsiniz. Birileri sonradan benim durduğum noktaya gelmiş olabilir. Ama ben her zaman muhalif çizgideydim.

Geriye başka ne kalıyor; ben bu gazetede çalışanlarla, başka birileriyle görüşmüşüm. Ben bu insanları gazeteci olarak tanıdım. Tanıdığımda özgür insanlardı. Yazdığım gazete yasal şartlarda çıkıyordu. Kimsenin hakkında bir soruşturma dahi yoktu. Herhangi birisinin bırakın terör örgütü üyesi olmayı, haklarında en küçük bir soruşturma dahi olduğunu bilsem mahallesine dahi uğramazdım."

Davanın geçmişi

‘FETÖ'nün 'medya yapılanmasına' yönelik davanın İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında Atilla Taş ve Murat Aksoy'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tahliye edilmiş, duruşma savcısı 8'inin tahliyesine itiraz etmişti. Duruşma savcısının itirazını aynı gün işleme koyan 26. Ağır Ceza Mahkemesi talebi kabul ederek yakalama kararı çıkarmıştı. Savcının tahliye talebinde bulunduğu ve mahkemenin tahliye ettiği aralarında Atilla Taş ve Murat Aksoy'un da bulunduğu 13 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aynı gün darbe soruşturması kapsamında gözaltı kararı vermiş, bu kişiler de cezaevinden çıktıktan sonra gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülmüştü. Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak yeniden cezaevine gönderilmişti.

Tahliye edilen 13 kişi hakkında yeni iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan yeni iddianamede, medya yapılanması davasından tahliye edilen; ancak darbe soruşturmasından tutuklanan şüpheliler Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüsü' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.