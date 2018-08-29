Atilla soruşturmasını yürüten FBI ajanlarına ‘cesaret' ödülü verildi

ABD'de Demokrasileri Savunma Vakfı, Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla davasını yürüten FBI ajanlarına ‘cesaret’ ödülü verdi.

ABD'de Demokrasileri Savunma Vakfı, (FDD), Mehmet Hakan Atilla davasını takip eden Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarına ödül verdi.

Anadolu Ajansı’nın (AA) haberinde New York'ta görülen ve Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı dava sürecini takip eden savcı yardımcılarına ve FBI ajanlarına ödül verilmesi tepki topladığı öne sürüldü.

Törende ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley de yer aldı.

Gazeteci Amberin Zaman’ın törenden aktardığına göre de ödülü veren FDD Başkan Yardımcısı Jonathan Schanzer "Türkiye bu ekibe ‘terörist’ yaftası yapıştırdı”dedi.

Ödül alan FBI ajanlarından Jennifer McReynolds, konuşmasında Atilla davasının tanıklarından eski polis Hüseyin Korkmaz'dan "kahraman" diye söz etti. Korkmaz, Türkiye'deki davalarda 'FETÖ' üyesi olmakla suçlanıyor.

Büyükelçi Kılıç'tan tepki

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ödül törenine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

McReynolds'a yönelik eleştirilerde bulunan Büyükelçi Kılıç, "Onun açıklamaları, söz konusu davanın politize olmuş doğasını ve onun arkasındaki motivasyonları açıkça ortaya koymaktadır. O sözde delilleri/kayıtları kimlerin ürettiğini ve oradaki kötü niyeti kendisi herkesten daha iyi biliyor." ifadesini kullandı.

Kılıç, Korkmaz'a "kahraman" diyen FBI ajanına atfen, "Dolayısıyla onun açıklamaları en azından yargı tarafsızlığı ilkesine karşı büyük bir ayıptır ve bu davada (Atilla davasında) adaletin yerini bulmadığını açıkça göstermektedir" görüşünü paylaştı.