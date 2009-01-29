Atilla Olgaç için soruşturma başlatıldı

Kıbrıs Barış Harekatı'nda ‘10 Rum öldürdüm’ sözüyle bir skandala imza tan Atilla Olgaç hakkında Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ali Çakır, Atilla Olgaç hakkında Cenevre Savaş Hukuku Sözleşmesi’ne göre soruşturma başlattı. Bu arada Olgaç, mizah dergilerinden Leman ve Penguen'in kapağında kendine yer buldu.





Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ali Çakır, Atilla Olgaç hakkında Cenevre Savaş Hukuku Sözleşmesi’ne göre soruşturma başlattı.



Cumhuriyet Savcısı Çakır, soruşturma sonrası Olgaç’ı suçlu bulursa, dosya Adalet Bakanlığı Uluslar arası Hukuk Genel Müdürlüğü aracılığıyla Cenevre Savaş Suçları Mahkemesi’ne gönderilecek.



Aradan 35 yıl geçtiği için hakkında Türkiye'de dava açılması mümkün olmayan Olgaç ile ilgili soruşturma sırasında Rum savaş esiri öldürüp öldürmediği tespit edilecek. Olgaç’ın Rum esiri öldürdüğü tespit edilirse hakkında ‘savaş sucu’ işlediği iddiasıyla dava açılacak.



Bu durumda Olgaç, Cenevre Savaş Suçları Mahkemesi’nde yargılanan ilk Türk olacak.



Erdoğan'ın yorumu



Başbakan Erdoğan, Davos yolculuğu öncesinde, konuya ilişkin yöneltilen soruya şu yanıtı verdi: "Kendisi senaryo olduğunu söyledi zaten. Böyle bir şey hakkında değerlendirme yapmamızın anlamı yok."



Bir televizyon programında ’10 Rum’u öldürdüm’ diyerek olay yaratan oyuncu Atilla Olgaç, sözlerinden ‘senaryonun parçasıydı’ diyerek çark etse de karikatüristlerin elinden kurtulamadı.

Türkiye-Yunanistan arasında krize neden olan Olgaç, Penguen ve Leman dergilerinin yeni sayılarının kapağında yer aldı.



Bu arada Kıbrıs Rum Yönetimi, Olgaç'ı İHAM'a şikayet etme kararı aldı.













