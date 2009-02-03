Atilla Olgaç emekli oldu

“Kıbrıs’ta biri esir, 10 Rum öldürdüm” diyen Atilla Olgaç, Devlet Tiyatroları tarafından hakkında idari soruşturma istenmesinin ardından emekli oldu.



Kıbrıs harekatında 10 Rum’u öldürdüğünü iddia ettikten sonra, büyük tepki almasının ardından sözlerini geri alan ancak hakkında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturma açtığı Olgaç, Devlet Tiyatroları'nın da tepkisi alınca, çözümü emekli olmakta buldu.



Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, hakkında idari soruşturma açmaya hazırlanırken, Olgaç’ın birkaç gün önce dilekçesini vererek emekliliğini istediği ortaya çıktı. Hemen işlemlerine başlanan ve Devlet Tiyatroları tarafından da belgeleri dün Emekli Sandığı’na gönderilen Olgaç’ın emekli olduğu öğrenildi.



39 yıllık Devlet Tiyatroları sanatçısı Olgaç, 1970 yılında Ankara’da başladığı görevine, 1983 yılından bu yana da İstanbul Devlet Tiyatroları’nda devam ediyordu.



Olay yaratan sözlerinin ardından Olgaç’ın “sahneye çıkmasını uygun bulmadığını söylen” Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin, Olgaç’ın emekliliği konusunda “Kendince bir karar verdi, hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

