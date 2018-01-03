Atilla davasında jüriden görüş ayrılığı sinyali

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar vermek için jüri üyeleri bugün yine bir araya geldi.

New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde görülen davada, jürinin 20 Aralık'ta başlayan istişarelerine Noel ve yılbaşı tatili nedeniyle ara verilmişti.

Jürinin dördüncü oturumunda davanın hâkimi Richard Berman'a ilettiği notta, Atilla hakkındaki bazı suçlamalarda görüş birliği sağlayıp bazılarında sağlanamazsa ne olacağını sorduğu belirtildi.

Hâkim Berman'ın ise jüri üyelerine istişarelere devam etmeleri ve bir karara varmaya çalışmalarını söylediği belirtildi.

Atilla hakkındaki suçlamalar

Hakan Atilla hakkında hazırlanan iddianamede, ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak, kara para aklamak ve kara para aklamak için kumpas kurmakla suçlanıyor. Atilla ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Jüri, İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşı Rıza Sarraf'ın savcılıkla anlaşarak tanık konumuna geçmesinin ardından davanın tek sanığı olarak kalan Atilla hakkında üç gün boyunca istişarelerde bulunmuş, ancak karara varamamıştı. Jüri üyelerinin oybirliğiyle karara varamaması halinde, davanın düşmesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ancak, bu durumun Atilla'nın serbest bırakılacağı anlamına gelmeyeceği aktarılıyor. Yeni bir dava sürecinin başlatılması seçenekler arasında yer alıyor.

Hâkim Richard Berman dün, "hatalı yargılama yapıldığı gerekçesiyle davanın düşürülmesi" talebinde bulunan Atilla'nın avukatlarına olumsuz yanıt vermişti.

Berman, Atilla'nın "tamamen adil ve şeffaf bir şekilde" yargılandığını belirterek, avukatların talebini reddetmiş ve davanın düşürülmesi durumunun, mümkün oldukça kaçınılması gereken "aşırı" bir sonuç olduğunu hatırlatmıştı.

Son kararı hâkim verecek

27 Kasım'da başlayan davada; jüri, istişareler sonucunda Atilla'yı suçlu bulursa, alacağı cezaya hâkim Berman karar verecek. Savcılıkla anlaşan Sarraf'ın ceza alıp almayacağı ya da ne kadar ceza alacağı da hâkimin kararıyla belirlenecek.

DW/Reuters, JD/ÖA

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