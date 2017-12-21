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Dünya

Atilla davasında ilk günde jüriden karar çıkmadı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,(DHA) - ABD'nin İran'a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarını defalarca işleme suç

21 Aralık 2017 04:09

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,(DHA) - ABD\'nin İran\'a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarını defalarca işleme suçlamaları ile yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davasında, 12 kişilik jürinin ilk toplantısından sonuç çıkmadı.

Jüri üyeleri yaklaşık 4 saat boyunca aralarında Atilla\'nın suçlu olup olmadığını tartıştı. Üyeler, mahkemeye yolladıkları bir notla okuma gözlüğü, fosforlu kalem, çay ve kahve istedi. Yargıç Richard Berman, toplantıyı saat 16.45\'te yarın sabah yerel saatle 09.15\'te yeniden başlamak üzere sonlandırdı.

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Nafiz ALBAYRAKNEW YORKDHAABDHalkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan AtillaJüriAtillaYargıç Richard Berman

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