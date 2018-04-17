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Dünya

Atilla davası bir kez daha ertelendi

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 16 Nisan (DHA) - 'ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme', 'kara para aklama' ve 'bankacılık sahtekarlığı' ile bunlarla ilintili suçlamalarla New York'ta tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehme

17 Nisan 2018 00:21

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 16 Nisan (DHA) - \'ABD\'nin İran\'a uyguladığı yaptırımları delme\', \'kara para aklama\' ve \'bankacılık sahtekarlığı\' ile bunlarla ilintili suçlamalarla New York\'ta tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla\'nın davası bir kez daha ertelendi.
Davaya bakan Yargıç Richard Berman, 7 Mays\'ta görülmesi gereken davanın bu tarihte uygun çevirmen bulunamadığı ve dava ile ilgili yeni belgeler sunulduğu gerekçesiyle 16 Mayıs tarihine ertelendiğini duyurdu.
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