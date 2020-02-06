Atılım Üniversitesi'nde KHK'lı öğrencilere ücret ayrımcılığı

Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre; Atılım Üniversitesi’nde KHK ile ihraç edilmiş bir öğrenci bahar dönemi ücretini yatırmak istedi. Ancak ödeme yapmaya çalışırken indirimlerden yararlanamayacağını ekranda çıkan uyarı yazısıyla öğrendi. Söz konusu ödeme ekranında, "Bonus özellikle kredi kartına 3 taksit yıllık ödemelerde vade farksız 6 taksit" yazısı yer aldı. Ancak bu yazının devamında, "KHK’lı öğrencilerimiz hariç" denildi.

Atılım Üniversitesi konuyla ilgili olarak, "Bu uygulama üniversitenin yapmış olduğu bir uygulama değil. Yükseköğretim Kurulu bu yönde bir talimat vermiş. Bu uygulama YÖK’ün talimatı" dedi.

Gergerlioğlu: Soruşturma açıldı mı?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da konuyu Meclis gündemine taşıdı. Gergerlioğlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a verdiği soru önergesinde, "Üniversite bu durumu ayrımcı olarak görüyor mu" diye sorarak bu konuda bir soruşturma açılıp açılmadığını da sordu.

Gergerlioğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları sordu: