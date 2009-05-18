Atılgan Yıldız Evi...

İngiltere'nin Leicestershire bölgesindeki Hinckley kentinde yaşayan bir kişi, evini, hayranı olduğu bilim kurgu dizisi "Uzay Yolu"ndaki "Atılgan Yıldız Gemisi"ne benzetti.



Telegraph gazetesinde çıkan habere göre, bir hobi olarak bu işe başlayan 56 yaşındaki Tony Alleyne, stüdyo dairesinin tamamını gerçek boyutlardaki gemiye benzetebilmek için 8 yıl çalıştı.



Uzay gemisinin komuta konsolu, Alleyne'nin dairesindeki tasarımın merkezini oluşturuyor. Işık ve ses sistemini kontrol eden konsol sayesinde evdeki her şey sese duyarlı sensörlerle harekete geçiriliyor. Uzayda hissi yaratan manzaranın pencerelerden yansıtıldığı evin bir köşesinde mürettebatın ışınlandığı ünlü bölüm de yer alıyor. Dairenin zili bile dizinin müziği çalıyor.



İç mimar olan Alleyne, evini bu şekilde tasarlamaya ilk kez, bir arkadaşının kendisine "Uzay Yolu" dergisini vermesinden sonra karar verdiğini söyledi.



Alleyne'nin 1970'li yılların dizisinin ünlü Atılgan'ını yaratmak için 4 bin sterlin (yaklaşık 9,5 bin TL) harcadığı belirtildi.