"Bu suça ortak olmayacağız" dediği için görevden atılan akademisyenlere mahkemeden emsal karar

Güneydoğu’daki operasyonların ve çatışmaların son erdirilmesi talebiyle "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan 1128 akademisyen arasında yer aldığı için Mersin Üniversitesi tarafından sözleşmesi yenilenmeyen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şener, yürütmeyi durdurma talebiyle açtığı davayı kazandı. Mahkeme kararında "Rektörlüğün böyle bir takdir yetkisi yoktur" dedi.

DHA’nın haberine göre, Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şener'in 3 yıllık sözleşmeleri ocak ayında sona erdi. Rektörlük, Yrd. Doç. Dr. Şener'in sözleşmesini uzatmadı. Aynı zamanda Eğitim-Sen Üniversite Temsilcisi olan Şener için Rektörlük işten çıkarma gerekçesi olarak, sözleşme yenilenmesiyle ilgili evrakın rektörlüğe geç ulaştırılmasını gösterdi.

Bunun üzerine Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şener, Mersin 2'inci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, Yrd. Doç. Dr. Şener'i haklı bularak rektörlüğün kararı hakkında yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Mahkeme kararında "Rektörlüğün böyle bir takdir yetkisi yoktur" ifadesi dikkat çekti.

Karar uyarınca 30 gün için işine iade edilmesi gereken Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şener, kararı değerlendirirken, "Sonuçta zaten haklıydık. Çok saçma gerekçeyle işten atmışlardı. Bu karar ülkemizde can çekişiyor da olsa hukukun hala biraz işlediğini gösteriyor ve biraz umut veriyor. Umarım diğer arkadaşların davalarında da benzer bir karar çıkar" diye konuştu.

Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu ise "Siyasi yaklaşımlarla alınan üniversite kararının mahkemece durdurulması sevindiricidir. Üniversitenin tutumunu gözden geçirip ısrarcı olmamasını bekliyoruz. Diğer akademisyenlere ilişkin de benzer karar bekliyoruz" dedi.