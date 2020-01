Atıl durumdaki entegre tesisi, 10 milyonluk yatırımla ayağa kalktı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de yaklaşık 4 yıldan bu yana atıl durumda olan, 105 dönüm arazi üzerine kurulu et entegre tesisi, Dülger Grup tarafından 6 aylık sürede 10 milyon liralık yatırımla yenilendi. Faaliyete başlayan tesisi tanıtan Dülger Et Entegre Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bora Dülger, \"Tam kapasiteye geçtiğimizde 400 kişinin çalışacağı tesis yan kollarıyla birlikte 3 bin aileye istihdam kapısı açacak. Ege Bölgesi\'nde sağlıklı kesimin yapıldığı, en sağlıklı etin olduğu yer olacak\" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin kuruluşu Tansaş\'ın özelleşmesi ardından Buca Kaynaklar Et Entegre Tesisi, özel bir firma tarafından bir süre daha işletildikten sonra kapatıldı. Yaklaşık 4 yıl atıl kalan tesis kullanılmaz hale geldi. Geçen Şubat ayında Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 30 yıllık irtifak hakkı ile ihaleye çıkarıldı. İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Borsası\'nın ortaklığında kurulan İzmir Mezbaha Et Entegre şirketi ile Par İnşaat ihaleye katıldı. 740 bin lira muhammen bedelle başlayan ihaleye 174 kez yapılan fiyat artışı damgasını vurdu. İhaleyi 1 milyon 110 bin lira kira bedeliyle Par İnşaat aldı. Dülger İnşaat ve Batı Prefabrik markalarıyla bugüne kadar 500\'ün üzerinde sanayi tesisi yapan Dülger Grup ise Par İnşaat\'ın hisselerini alıp et entegre tesisini yeniden ayağa kaldırmak için çalışma başlattı. İnşaat sektöründeki tüm tecrübesini et entegre tesisinde kullanan Dülger Grup, 6 ay süren çalışmasında, 10 milyon liralık yatırımla 105 dönümlük alandaki tesisi baştan aşağıya yeniledi. Dülger Et Entegre Tesisi, geçen ay İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden aldığı çalışma ruhsatıyla faaliyetlerine başladı.

TESİSİ TANITTI

Yenilenen tesisin basını tanıtımını da Dülger Et Entegre Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bora Dülger, yaptı. Dülger, tesislerini hem alt ve üst yapısını yenilediklerini, ekipmanlarını modernize ettiklerini, hayvan sağlığı ve refahını engelleyecek tüm eksiklerin giderildiğini anlattı. 6 ay boyunca 200 kişinin gece gündüz çalışıp tesisi baştan aşağıya yenilediğini de vurgulayan Murat Bora Dülger, şöyle konuştu:

\"Ege\'nin en büyük tesisiyiz, Türkiye\'nin de en büyüğü olduğumuz gibi Avrupa\'nın da en büyük tesisleri arasında yer alıyoruz. Tüm İzmirlilerin gurur duyacağı bir tesis haline getirdik. Burada en önemli konu, bu tesisin yapılması sırasında İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden İzmir Ticaret Odası\'na, İzmir Ticaret Borsa\'mızdan İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nden Buca Belediyesi\'ne kadar tüm kurumların desteklerini gördük. Bu vesileyle hepsine teşekkürü borç bildik. Bu tesisi hep birlikte ayağa kaldırdık.\"

Kendilerinin de sektöre yabancı olmadığını ve 2009 yılında Manisa\'da, Türkiye\'nin en modern Saanen keçi çiftliğini kurduklarını, devamında da büyükbaş besiye de yatırım yaptıklarını ifade eden Murat Bora Dülger, \"2012 yılından bu yana Dülger Besi Çiftliği olarak sektörde yer alıyoruz. Eski Tansaş Et Entegre Tesislerinin devre dışı kalmasıyla Ege için çok büyük bir eksiklik yaşanıyordu. Hayvan kesiminden tutun da onların soğuk hava depolarında saklanmasına, tüketiciye ulaştırılmasına kadar bir çok sorunu hepimiz yaşadık. Ciddi bir ekonomik kayıp da meydana geldi. İşte şimdi tüm bunlar geride kaldı. Dülger Et Entegre Tesisi İzmir\'le birlikte Ege\'nin tamamına hizmet verecek. İzmir de sektöre yön veren şehir olmaya devam edecek\" diye konuştu.

Tesisin kapasitesi hakkında da bilgi veren Dülger, şöyle dedi:

\"Tesis bünyesindeki padoklar, 16 bin metrekare kapalı alanda 10 bin küçükbaş, 3 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip. Günde 700 büyükbaş ve 7 bin küçükbaş kesim yapabileceğiz. İmalathane bölümünün ise günde 60 ton et parçalama ve ambalajlama, 1 ton sucuk, 1.5 ton sosis, 1 ton salam ve 2.5 ton hamburger köfte üretim kapasitesine sahibiz. Burası İzmir\'deki tüm kesimlerin yarısından fazlasını tek başına yapabilme imkanına sahip.\"

\'PROJENİN ALTININ DOLDURULMASI LAZIM\'

Son günlerde gündemde olan ucuz et satışı konusunu da değerlendiren Dülger şunları söyledi:

\"Halkımızın daha ucuz et yemesi, herkesin ete kolay ulaşması, hepimizin gönlünden geçen bu. Şu an böyle bir çalışma var. Daha başındayız, bunun altının doldurulduğu anda sürekli bir uygulama olabileceğini düşünüyoruz. Ama bunun için üreticinin de kasapların da desteklenmesi lazım. Yerli hayvan üreticilerin desteklenmesi lazım. Bu konuda zaten çalışma yapılıyor diye biliyoruz. Altı doldurulduğu zaman halkımız ucuz et yemeye devam eder.\"

RAKAMLARLA DÜLGER ET ENTEGRE TESİSİ

tOPLAM 105 bin dönümlük alan üzerine kurulu tesis 38 dönüm kapalı alandan oluşuyor. 10 bin küçükbaş, 3 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip padoklar bulunuyor. Büyükbaş kesim bandı Avrupa standartlarına uygun yapıldı. 16 dönümlük yarı açık canlı hayvan borsası bulunuyor. 24 saat güvenlikle korunan tesislerde, barkot sistemiyle hayvanların tüm özellikleri görülüyor. Modernizasyon sürecinde otomatik suluk sistemi kuruldu. Yemlik sistemler hijyenik hale getirildi. Günde 700 büyük ve 7000 küçükbaş kesim kapasitesine sahip. Biyolojik arıtma tesisi mevcut. Günde 60 ton et parçalama ve ambalaj kapasitesine sahip. 10 ton kapasiteli kuşbaşı makinesi, 5 ton kapasiteli kıyma makinesi hizmet veriyor. 600 ton kapasiteli 3 bin 500 metrekare soğuk hava depoları yer alıyor. İmalathanelerde günde toplam 6 ton sucuk, salam, sosis ve hamburger köftesi üretme kapasitesi mevcut. 400 personele hizmet verecek sosyal donatılar bulunuyor. 200 kişilik kantin yer alıyor. Tesiste ayrıca sektör temsilcilerinin, karantina alanlarının, veteriner hekim odalarının yanı sıra 50 tüccar için de ofis bulunuyor.



