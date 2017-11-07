Atiker Konyaspor'un eski başkanı Şan'ın telefon cihazında, 'ByLock' bulunmadı

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- ATİKER Konyaspor eski Başkanı Ahmet Şan hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yapılan incelemede, Şan\'ın kullandığı \'cep telefonu cihazı\'nda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'a rastlanılmadı. Daha önce yapılan inlemede, Şan\'ın \'telefon hattı\'ndaki HTS kayıtlarında ise \'ByLock\' programının kullanıldığı belirlenmişti.

Atiker Konyaspor Başkanlığını yürütürken geçen 21 Ağustos\'ta Cumhuriyet Başsavclığı\'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ifade veren Ahmet Şan, 1 gün sonra görevinden istifa etti. Şan hakkında, 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla istemiyle dava açıldı. İddianamede, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı HSK ve Bakanlık Muhabere Bürosu tarafından hazırlanan evrakta, Ahmet Şan\'ın Genel Müdürlüğünü yaptığı Kombasan Holding\'e ait, sonu \'6002\' biten telefon hattını kullandığı kaydedildi. İddianamede, telefon hattında \'ByLock\' görüşme içeriklerine rastlanılmadığı, fakat hatta \'ByLock\' programına giriş yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Telefon hattının HTS kaydı sorgusunda ise MSISDN\'de (ByLock programına giriş kayıtları) yapılan incelemede, 03- 21 Eylül 2014 tarihleri arasında 13 kez, sonu 137 ile biten hedef IP\'ye (ByLock programı) bağlantı yapıldığı kaydedildi.

\'TELEFON CİHAZI\'NDA BYLOCK BULUNMADI

Soruşturma kapsamında, Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Şan\'ın kullandığı aynı cep telefonunda yapılan incelemede ise \'ByLock\'a ait veriye rastlanılmadı. İnceleme raporunda, cihazda, ezan vakti ve kıble pusulası ile bazı ulusal gazete ve haber internet sitelerinin isimleriyle birlikte uygulamalarının yüklü olduğu belirtildi.



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