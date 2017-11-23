Atiker Konyasporlu futbolcular Öğretmenler Günü'nde Aybüke öğretmeni unutmadı

KONYA, (DHA)- ATİKER Konyasporlu futbolcular 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle klip hazırladı. Yeşil-beyazlı ekipteki yabancı ve Türk futbolcular hazırladıkları klipte Batman\'da şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın’ı da unutmadı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek\'in de yar aldığı klip Batman\'da şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın’ın fotoğrafının gösterilmesi ile başlıyor. Ardından futbolcular tek tek ekrana gelerek, \"Aybüke genç, idealist, yüreği vatan sevgisi ile dolu bir öğretmendi. Ogün çok mutluydu. Öğrencileriyle ilk kez karne dağıtmanın heyecanını yaşamıştı. Fakat arkadaşlarıyla birlikte çatışmanın ortasında kaldı. Herkesi sakinleştirmek isterken öğretmen arkadaşlarının kollarında şehit oldu. Bu ülkede Necmettinler, Hüseyin Yavuzlar, Abdurrahman Nafizler bitmez, bitmeyecek. Ay yıldızlı bayrak başımızın üstünden inmeyecek. Bir kez daha şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Öğretmenler Günü\'nde kıymetli öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz\" ifadelerini kullanıyor.

Klip şehit öğretmen Yalçın’ın fotoğrafının tekrar ekrana gelmesi ve \'24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun’ yazısı ile sona eriyor.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hazırlanan klibin görüntüsü