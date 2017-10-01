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Spor

Atiker Konyasporlu futbolcudan 'saldırı' paylaşımı

Atiker Konyasporlu futbolcu Mehdi Bourabia, deplasmanda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından takım otobüsüne saldırı yapıldığını belirten video paylaştı

01 Ekim 2017 21:10

Atiker Konyasporlu futbolcu Mehdi Bourabia, deplasmanda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından takım otobüsüne saldırı yapıldığını belirten video paylaştı.
Süper Lig\'in 7. haftasında Yeni Malatya Stadı\'nda oynanan maçta Evkur Yeni Malatyaspor ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşma sonrası ise Konyasporlu oyunculardan Mehdi, takım otobüsünün kırılan camını video çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Videoda futbolcuların \'Polis nerede\' ve \'Allah\'tan çift cam\' ifadelerini yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mehdi\'nin paylaştığı video

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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