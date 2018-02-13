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Spor

Atiker Konyaspor'dan taraftar açıklaması

KONYA,(DHA) ATİKER Konyaspor, cuma günü kendi sahasında oynayacağı Beşiktaş maçında, Beşiktaşlı taraftarın alınmayacağını açıkladı

13 Şubat 2018 15:41

KONYA,(DHA)

ATİKER Konyaspor, cuma günü kendi sahasında oynayacağı Beşiktaş maçında, Beşiktaşlı taraftarın alınmayacağını açıkladı.
Atiker Konyaspor\'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 9 Ağustos 2017 tarihinde yapılan İl Güvenlik Kurulu toplantısında, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu gereği, Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında taraftarın alınmayacağı kararının alındığını hatırlatıldı.  
Yeşil-beyazlı kulüp, bu karar kapsamında 16 Şubat 2018 Cuma akşamı Konya’da oynanacak Atiker Konyaspor- Beşiktaş karşılaşmasında da İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım taraftarı alınmayacağını duyurdu. 

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