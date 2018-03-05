T24 LogoT24 Logo
Spor

Atiker Konyaspor'dan Sergen Yalçın açıklaması

"Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaşılmıştır" KONYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Sergen Yalçın'ın getirildiğini açıkladı Kulüpten yap

05 Mart 2018 02:18

\"Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaşılmıştır\"

KONYA, (DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Mehmet Özdilek\'ten boşalan teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Sergen Yalçın\'ın getirildiğini açıkladı
Kulüpten yapılan açıklamada, \"Yönetim kurulumuz bu akşam gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaşmıştır. Sergen Yalçın salı günü takımımızın başında antrenmana çıkacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur\" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YalçınDHA Spor Toto Süper LigAtiker Konyaspor MehmetSergen YalçınKamuoyunun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24